Grêmio anuncia a contratação de Lucas Esteves, ex-Palmeiras e Vitória

Em 2024, foi contratado pelo Vitória, clube pelo qual atuou em 54 jogos, sendo titular em 41. Fez dois gols e distribuiu cinco assistências, no período.

O jogador chega para suprir a carência na lateral esquerda do Imortal Tricolor que vive com incertezas desde a saída de Reinaldo. Atualmente, além de Lucas Esteves, Quinteros conta com Mayk, Pedro Gabriel e Viery, improvisado. O lateral esquerdo Luan Cândido, anunciado nesta sexta, também compõe o setor no Grêmio.

Com a contratação do ex-Palmeiras, o Grêmio chegou a cinco reforços na temporada. Antes do lateral, a equipe já havia anunciado Luan Cândido, Cuellar, Amzuzu e Camilo.