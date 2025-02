Goleiro Vladimir e Santos rescindem contrato em comum acordo

Vladimir deixou o Santos no fim de 2019, mas retornou em 2023 como reserva de João Paulo. No entanto, ficou marcado na campanha do rebaixamento do Peixe no Brasileirão. Ele foi o titular nas redes santistas na goleada por 7 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio. Sem espaço em 2024, foi emprestado ao Guarani, clube pelo qual atuou como titular em boa parte da temporada, disputando 30 partidas.

Porém, o jogador perdeu espaço no fim do ano e não foi relacionado para as últimas rodadas da Série B, que terminou com o rebaixamento do time de Campinas. Nesta temporada, Vladimir não entrou em campo.

Confira a mensagem de Vladimir:

"Após 17 anos, hoje chega ao fim minha relação com o Santos FC. Cheguei ao clube ainda como atleta das categorias de base em 2007 e, dois anos depois, passei a integrar o elenco profissional.

Desde então, foram oito títulos conquistados e muitos momentos marcantes, tanto positivos como desafiadores, mas todos encarados com equilíbrio, serenidade e profissionalismo.

Darei sequência à minha carreira vestindo outras camisas, mas o Santos estará para sempre marcado em minha memória, no meu coração e - literalmente - na minha pele. Vale acrescentar que conheci minha esposa nessa linda cidade, onde também nasceram meus filhos e fiz muitos amigos.