Giro: Chelsea perde para o Brighton e pode deixar o G4 do Inglês

Nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea foi superado por 3 a 0 pelo Brighton, no American Express Community Stadium. Mitoma e Minteh (2) cravaram para os mandantes e fecharam o resultado.

Desta forma, o Chelsea permaneceu, provisoriamente, na quarta colocação do Inglês com 43 pontos conquistados. Porém, Manchester City e Newcastle, com 41 unidades, e o Bournemouth, com 40, ainda entram em campo na rodada e podem ultrapassar a equipe de Londres. Diante da vitória, o Brighton chegou aos 37 e subiu para o oitavo lugar.

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea retorna aos gramados para visitar o Aston Villa, às 14h30 (de Brasília) do dia 22 (sábado), no Villa Park. No mesmo dia, mas às 12h, o Brighton visita o Southampton, no St. Mary's Stadium.