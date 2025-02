Fuchs prevê "casamento bom" com o Palmeiras e se diz ansioso pelo Mundial: "Mexe com todos"

O atleta já visitou o CT do Palmeiras em meados de 2020, quando a Seleção Brasileira fez parte da preparação para as Olimpíadas de Tóquio na Academia de Futebol. O zagueiro também participou da conquista no país asiático.

"A gente fez parte da preparação para as Olimpíadas aqui e, por isso, tenho uma boa memória da Academia de Futebol. Foi a nossa casa, onde demos o primeiro passo da preparação. Tenho boas lembranças. Com a Seleção, deu tudo certo e agora, com a camisa do Palmeiras, que as coisas aconteçam da mesma forma", comentou.