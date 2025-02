Fluminense se aproxima da contratação de Otávio, do Atlético-MG

Ao todo, vestindo a camisa do Galo, Otávio participou de 141 partidas - não marcou nenhum gol e distribuiu três assistências no período. Antes de defender o clube de Minas Gerais, o atleta somou passagens pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França.

Na última quarta-feira, após a partida diante do Itabirito, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão, Otávio, que permaneceu no banco de reservas, falou sobre sua situação e admitiu conversas com o Fluminense. O Atlético-MG venceu por 3 a 0 o duelo,

"Sem dúvida, não posso falar que não. Estaria sendo hipócrita. Tem o interesse. Sobre como a negociação está andando, isso é com os dirigentes e empresários. Fico no aguardo. Deus tem os propósitos e as coisas vão andar de acordo com a vontade dele", revelou o jogador após a partida.