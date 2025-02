Felipe Anderson treina no gramado, e Palmeiras inicia preparação para o Choque-Rei

O Palmeiras conta com um retorno importante para o duelo com o Tricolor: Abel Ferreira. O técnico português volta à beira do gramado depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na última partida, o responsável por dirigir a equipe no banco de reservas foi o auxiliar João Martins.

A tendência é que Felipe Anderson, apesar de já treinar no gramado, siga entre os desfalques. Os lesionados Paulinho e Bruno Rodrigues são baixas certas.

O Alviverde tem mais uma sessão de treino antes do Choque-Rei. O clássico terá início às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Paulistão.

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.