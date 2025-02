Ex-diretor do Corinthians foi a Goiânia antes de sócio de Gusttavo Lima depor sobre VaideBet

No dia seguinte à publicação da matéria da Gazeta Esportiva, Marcelo Mariano, ainda sob posse do cargo de diretor administrativo do Timão, pegou um avião no aeroporto de Congonhas-SP e foi a Goiânia, cidade natal de Toninho e Sandro. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Santa Genoveva por volta das 18h30 e, cerca de uma hora após isso, esteve na mesma região do escritório de Toninho, que fica localizado no Condomínio Comercial Flamboyant Park Business.

Toninho e Sandro prestaram esclarecimentos à Polícia Civil dias 15 e 16 de janeiro, ou seja, poucos dias após a ida de Marcelo Mariano a Goiânia. No dia 16, o Corinthians soltou uma nota oficial comunicando o afastamento do então diretor administrativo.

A viagem de Marcelinho pode levar a conclusão da Polícia de que ele buscou, de alguma forma, encontrar-se com Toninho e Sandro, sob qualquer justificativa suspeita, em meio a investigação.

Segundo o Código do Processo Penal Brasileiro, artigo 312, a prisão preventiva é possível, entre tantos fatores, toda vez que um acusado ou investigado buscar atrapalhar a investigação, a colheita de provas ou causar constrangimento de testemunhas. Neste caso, a Polícia tem de fazer uma representação a um Juiz, que pode ordenar a prisão preventiva se concordar que a pessoa atuou com intuito de atrapalhar o andamento do trabalho das autoridades.

Procurado pela reportagem, Marcelo Mariano preferiu não se manifestar sobre a viagem. Toninho e Sandro explicaram à Gazeta que optaram por não fazer mais qualquer comentário sobre o assunto. O Corinthians, por sua vez, respondeu em nota que "o clube não tem conhecimento sobre a viagem mencionada e não acompanha a agenda pessoal de seus ex-diretores".

CONTRADIÇÃO NA INTERMEDIAÇÃO