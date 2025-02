Entenda por que Jandrei desbancou Rafael como titular do São Paulo contra o Velo Clube

Há quem tenha relacionado a presença de Jandrei na meta tricolor com o fato de a equipe ter sofrido três gols para o Velo Clube. O treinador do São Paulo, no entanto, tratou de sair em defesa do goleiro tricolor.

"Não creio que o resultado tenha passado pelo Jandrei, é injusto. Sei bem qual é o nível muito bom que pode ter Jandrei, porque mostrou no ano passado em um momento importante do Brasileirão. Tem que conviver com críticas, maus momentos, é parte de estar em um grande clube. Não gosto de relacionar o resultado a um jogador e muito menos a Jandrei", completou o técnico são-paulino.

Para o clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, Rafael deve voltar ao time titular. Resta saber se o sistema defensivo tricolor estará mais sólido para que o goleiro são-paulino não seja vazado.