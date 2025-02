Entenda por que Basso superou Gil e Luisão e foi titular em derrota do Santos para o Corinthians

O português pediu para que a linha defensiva fosse bem alta, desde o começo do jogo. A ideia era que os três zagueiros atuassem praticamente na linha do meio de campo para roubar a bola o mais perto do gol adversário.

Caixinha entende que Gil não teria condições físicas de cumprir este papel. Já Luisão não poderia começar jogando por questões psicológicas após a falha no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na semana passada.

"Não vou discutir decisões técnicas. Posso dizer que o Luisão, pelo gol que ocorreu contra o Botafogo-SP, não está no melhor nível de confiança para poder iniciar nessa posição. Nós jogamos com uma estrutura diferente. O Gil saiu no último jogo e não tinha condição de iniciar esse jogo. Nós queremos que nosso equipe jogue com a linha defensiva no meio campo. Com as característica do Gil, isso é mais difícil", comentou o técnico.

Sobre a formação com três zagueiros, Caixinha deixou claro que foi uma estrutura pensada apenas para o clássico em Itaquera. A tendência, portanto, é que o Santos volte a linha de quatro no próximo jogo.

"Essa estrutura foi pensada para este jogo, em função do momento do rival. O Corinthians não perde aqui há muitos jogos, está com confiança. É preciso pensar o jogo. Nós não estávamos no melhor momento e a parte emocional é importante. Foi muito bom da forma que abordamos, mas não tivemos eficácia na última zona. A equipe reagiu bem e lutou pelo empate. Estamos satisfeito pelos comportamentos", analisou.