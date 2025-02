Entenda o plano do Corinthians para ter Breno Bidon em jogo da Libertadores

Portanto, o plano do Corinthians é encontrar Bidon na Venezuela. Ele permanecerá no país mesmo após o fim do Sul-Americano e fará treinos separados do grupo enquanto a delegação alvinegra estiver em solo brasileiro. O clube irá avaliá-lo para saber se ele reúne condições de ir a campo na quinta-feira.

"O planejamento já está feito. Ele vai ficar na Venezuela, porque só tem dois dias para ficar lá e nós já chegamos. Já mandamos o planejamento dos trabalhos que ele terá que fazer", disse o auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz.

Bidon foi um dos principais jogadores da equipe alvinegra na reta final do Brasileirão do ano passado. Ele disputou 44 partidas pelo Timão durante a última temporada e marcou um gol, além de distribuir duas assistências. Emiliano espera que o Filho do Terrão repita as boas atuações em 2025.

"Breno foi um cara extremamente importante para nós. E vai continuar sendo por sua qualidade. Esperamos que esteja em condições. Depois vamos decidir quem está melhor para jogar", avaliou.

O duelo entre Corinthians e Universidad Central está agendado para as 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Já a volta será no dia 26, no mesmo horário, na Neo Química Arena.