Em festa de gala, Memphis celebra aniversário com jogadores do Corinthians

As festividades começaram na noite de quarta, logo após a vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, em Itaquera. Memphis organizou um encontro mais reservado depois do triunfo corintiano.

Em meio à celebração de Memphis, o Corinthians se prepara para a sequência do Campeonato Paulista. A equipe encara a Portuguesa no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu.