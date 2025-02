Em busca do tetra no Mexicano, André Jardine defende invencibilidade de 3 meses no América

Com cinco vitórias e apenas um empate, o time de Jardine divide a liderança com o León, do meia James Rodríguez, também ex-São Paulo, que soma os mesmos 16 pontos, mas leva desvantagem na tabela pelos critérios de desempate. No domingo, a equipe do astro colombiano visita o penúltimo colocado, Atlético de San Luis.

A invencibilidade do América-MEX já dura três meses: sua última derrota pelo Campeonato Mexicano foi em 9 de novembro de 2024, quando, pela última rodada da primeira fase, já classificado, foi superado pelo Toluca. Ao todo, os americanistas já somam 13 partidas sem perder na competição.

Desde junho de 2023 no comando do América-MEX, Jardine já se tornou o treinador com maior número de troféus conquistados na história do clube e tem como principal desafio a busca pelo inédito tetracampeonato mexicano, feito que nenhuma equipe jamais conseguiu com o mesmo treinador.