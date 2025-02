Em alta no Flamengo, Allan explica melhora em seu desempenho: "Nada vai tirar meu foco"

Em alta na temporada e vivendo sua melhor fase com a camisa do Flamengo desde sua chegada, o volante Allan falou sobre a melhora em seu desempenho e revelou que sentia ser sua última chance no Rubro-negro.

"Não que nos outros anos eu não quisesse jogar bem e performar bem, mas esse ano senti que era minha última tacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado no Flamengo. Nada vai tirar meu foco. É Deus retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo", disse Allan em entrevista à FlaTV.

Desde 2023 no Flamengo, Allan não conseguiu repetir as boas atuações que teve com a camisa do Atlético-MG em seus dois primeiros anos no clube carioca e acabou sendo alvo de críticas da torcida flamenguista.