"Desequilíbrio de ritmo" vira problema no Santos em começo de temporada

No clássico, aliás, Tiquinho errou um passe e originou a jogada do primeiro gol dos rivais na Neo Química Arena.

Neymar, por sua vez, estreou contra o Botafogo-SP. Na ocasião, entrou no segundo tempo. Depois, foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino e no Clássico Alvinegro.

"Temos jogadores que vão nos dar muito, mas, no momento, estão sofrendo pelo ritmo competitivo. O Tiquinho tem caído desde o jogo contra o São Paulo porque tem uma grande sobrecarga. Dentro do grupo de trabalho existem desequilíbrios em termos de ritmo e de determinadas áreas individuais. Isso nós já sabíamos, temos que trabalhar com isso. Temos que ser realistas e continuar com esses jogadores. Sabe quantos treinos tem o Neymar com o time? Um. Desde que começamos o campeonato, tivemos poucos treinos efetivos. Temos que ter essa preocupação, o que podemos controlar dentro da realidade do elenco", analisou Caixinha.

"São ritmos diferentes. Jogadores com passagens diferentes e que vinham com situações diferenciadas. Basta ver o caso do Neymar. O que ele jogou em dois anos, as lesões que passou, e agora ter já essa minutagem em termos do que está fazendo em campo. Tem que ganhar esse ritmo só jogando e recuperando. Alguns outros jogadores também estão também nessa dinâmica", completou.

Até o momento, o Santos soma nove compromissos na temporada, com dois triunfos, três empates e quatro derrotas, além de 11 gols marcados e 13 sofridos.