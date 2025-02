Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Mateo Gamarra

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro paraguaio Mateo Gamarra. O atleta, que pertence ao Athletico-PR, assinou vínculo com a Raposa até o fim desta temporada. Na negociação, o clube mineiro cedeu o atacante Tevis ao Furacão até o final de novembro.

Mateo Gamarra chega para suprir a carência na zaga da equipe, já que João Marcelo sofreu uma grave lesão no joelho direito e corre o risco de não jogar mais em 2025.

Após se destacar pelo Olimpia, do Paraguai, o zagueiro assinou com o Athletico-PR em 2024. Apesar de um bom início de temporada, Gamarra acabou perdendo espaço devido ao limite de estrangeiros no Campeonato Paranaense. Em sua passagem pelo Furacão, disputou 36 jogos e marcou um gol.