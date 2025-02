Com sobrinha de Varejão, Seleção feminina divulga pré-lista para o Tour da WNBA

O Chicago Sky conta com a brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último Draft. Já o Indiana Fever é a casa da ala/pivô Damiris Dantas. Por conta do regulamento da WNBA, atletas em contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus próprios times ou outras equipes.

O jogo contra o Chicago Sky será realizado em 2 de maio e o confronto com o Indiana Fever, dois dias depois. O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para o ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Confira a pré-lista da Seleção feminina:

Tainá Paixão - Sampaio-MA