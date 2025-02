Meia pentacampeão pela seleção brasileira diz que foi agredido em briga de trânsito

Pentacampeão pela seleção brasileira, o ex-meia Kleberson afirmou que foi agredido após uma discussão de trânsito em Curitiba.O ex-jogador afirmou, em postagem nas redes sociais, que o agressor estava incomodado com a demora do carro, dirigido por seu filho, para mudar de faixa.

O homem teria fechado o veículo, impedindo a passagem e descido do carro com a intenção de agredir fisicamente o filho de Kleberson. O pentacampeão estava em outro carro, logo atrás de seu filho. Ao ver a cena, ele contou que desceu do carro e também foi agredido pelo homem.

"Fomos vítimas de uma agressão covarde, sem qualquer justificativa. Meu filho levou tapas e socos, e eu também fui agredido fisicamente e moralmente, perante tantas testemunhas ali presentes. A dor física passa, mas a dor na alma de um pai ao ver seu filho sendo atacado dessa maneira ficará para sempre", disse o ex-meio-campista.