Brasília supera União Corinthians e chega ao terceiro triunfo seguido no NBB

O Brasília venceu o União Corinthians por 95 a 71 nesta sexta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena BRB Nilson Nelson. A equipe do Distrito Federal contou com grande atuação de Lucas Lacerda, cestinha da partida com 25 pontos.

Com o resultado, o Brasília chegou ao seu terceiro triunfo consecutivo na competição. A equipe está na terceira colocação, com 17 vitórias e nove derrotas. Já o União Corinthians ocupa o quinto lugar, com 14 vitórias e dez derrotas.

O próximo jogo do Brasília será às 20h (de Brasília) do dia 26 de fevereiro, na Arena BRB Nilson Nelson, diante do Pinheiros. Já o Mogi visita o Flamengo às 19h30 do dia 3 de março.