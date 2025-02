Botafogo confirma contratação de Nathan Fernandes, ex-Grêmio

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante Nathan Fernandes, ex-Grêmio. O atleta de 19 anos assinou um contrato válido até o final de 2029.

Segundo o Canal do TF, inicialmente, o Botafogo irá pagar US$ 3 milhões (pouco mais de R$ 17 milhões) pelo reforço, mas, dependendo de algumas metas, o negócio poderia chegar a US$ 7 milhões (R$ 40,4 milhões).

Nathan Fernandes nasceu no Rio de Janeiro, no entanto fez categorias de base no Grêmio. No Tricolor Gaúcho, o atacante participou de 50 jogos - fez quatro gols e distribuiu uma assistência no período. Na última temporada, o jovem disputou 39 partidas pelo time e foi às redes em três oportunidades.