Barreal explica como pode ajudar o Santos e se diz "totalmente recuperado" de lesão

Nesta sexta-feira, Álvaro Barreal foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. O meia-atacante celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra e explicou como pode atuar dentro de campo.

"Minha ideia era ficar no futebol brasileiro. Quando o Santos e o Caixinha me contataram houve um convencimento. Um clube tão grande. Me falaram para vir aqui e estou muito feliz com essa decisão. Tive uma conversa com o Caixinha antes de chegar. Sou um ala que tenta ajudar ofensivamente e defensivamente. Acho que essa é minha função no time. Chego para ajudar a equipe, tentar crescer e ganhar muitas coisas aqui", contou.

"Acredito que minha posição natural é ala esquerda aberto, mas posso jogar de meia. Depende da tática da equipe e o que o treinador pedir posso cumprir alguma dessas funções. Joguei em muitas funções. No ano passado joguei de ala, meia e ponta. Me sinto mais confortável jogando pela esquerda. Minha ideia é me adaptar ao que o treinador me pede. No meio campo é minha posição, estando por fora ou por dentro", ampliou.