Autor do gol do Brasil, Rayan admite jogo complicado contra a Argentina e segue confiante no título

A Seleção Brasileira empatou com a Argentina, nesta quinta-feira, em 1 a 1, pela quarta e penúltima rodada da fase final do Sul-Americano sub-20, no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. Autor do gol do Brasil, Rayan falou sobre a partida e seguiu confiante no título.

"Foi um jogo complicado. Saímos perdendo no primeiro tempo, mas tivemos cabeça ao voltar para o segundo tempo. Botamos a bola no chão, conseguimos o gol de empate e agora, se Deus quiser, vamos sair daqui da Venezuela campeões", disse Rayan, atleta do Vasco.

De pênalti, a Argentina abriu o placar com Claudio Echeverri, no final da primeira etapa. A Seleção empatou somente aos 32 minutos do segundo tempo. Em lançamento de Igor Serrote, Rayan ganhou do marcador na velocidade e bateu cruzado para marcar.