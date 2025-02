Atlético-MG tem a melhor defesa em 2025 entre todos que disputam o Brasileirão

? 2 gols sofridos (0.25 / j!)



? 6/8 jogos sem sofrer gol (75%!) pic.twitter.com/mbDMAM1iCv

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 13, 2025

Apesar de jogar com jogadores da base nas três primeiras do Estadual, o Galo criou uma consistência defensiva e passou 75% do Campeonato Mineiro sem sofrer gols.

Em cinco jogos, Éverson sofreu apenas um gol. O trabalho defensivo do Atlético-MG tem os méritos do Cuca, que no início da atual temporada achou sua zaga titular com Lyanco e Júnior Alonso, que juntamente com o bom trabalho do arqueiro tiveram primeira fase invicta no Campeonato Mineiro.

Cuca pegou a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro 2024 e conseguiu evoluir o setor, que pecou durante momentos importantes da temporada passada do Atlético-MG. Apesar de um ano mais econômico do Galo, o treinador evoluiu as peças que já tinha no elenco.