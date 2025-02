Arteta, técnico do Arsenal, lamenta lesões na reta final da temporada

No final da coletiva, Arteta também falou sobre a disputa de título contra o Liverpool. "Quando a diferença fica menor, é sempre algo positivo. Isso nos dá mais motivação. E depois da Data Fifa, realmente poderemos saber as nossas chances de título, com seis ou sete semanas para o final da temporada", concluiu.

Mikel Arteta shares the latest news on Ben White and Bukayo Saka's injuries ?

? Arsenal (@Arsenal) February 14, 2025

Apesar de conviver com lesões, o Arsenal vive ótima fase na temporada. Os Gunners se qualificaram diretamente às oitavas de final da Liga dos Campeões e ocupam a segunda posição no Campeonato Inglês, com 50 pontos, sete atrás do líder Liverpool. Contudo, a equipe já foi eliminada da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra.

O Arsenal entra em campo neste sábado, às 9h30 (de Brasília), quando enfrenta o Leicester City, fora de casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.