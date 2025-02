Após enfrentar Messi nos EUA, Barreal celebra parceria com Neymar no Santos: "Sonho"

Um sonho já foi realizado nos EUA. Agora chegou a vez de realizar o outro! ???? pic.twitter.com/RyofPjIrYZ

? Santos FC (@SantosFC) February 14, 2025

Barreal chega ao Santos por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra ao final do vínculo.

No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo do Cincinnati. Pela Raposa, atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de quatro assistências.

Ainda sem Barreal, o Santos entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).