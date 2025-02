Após empate, São Paulo fica em sexto na tabela geral do Paulistão; Santos é o 11º

Assim ficou a classificação do Paulistão Sicredi ao fim da nona rodada!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/JThGZSTy62

Paulistão (@Paulistao) February 14, 2025

Na tabela geral do Paulistão, o Palmeiras (16 pontos) também não entrega o resultado esperado, sendo o quarto colocado e estando atrás da Ponte Preta, São Bernardo e Corinthians (25 pontos). Depois do Verdão, vem o Mirassol e o São Paulo (15 pontos), ainda entre os oito melhores.

O que mais chama a atenção é o Santos (nove pontos), que atualmente está na 11ª posição, atrás do Novorizontino (7º), Guarani, Botafogo e Portuguesa (10º). Ou seja, tanto no modelo de grupos como na classificação geral por campanha, o Peixe não estaria entre os oito melhores do Campeonato Paulista.

Com mais dois jogos, contra Portuguesa e Guarani, o Corinthians dificilmente perderá a melhor campanha para o São Bernardo (segundo colocado geral). O Palmeiras terá o São Paulo e o Botafogo pela frente, podendo terminar em segundo geral no melhor cenário. O Tricolor termina a primeira fase enfrentando o São Bernardo, uma reta final apertada para a equipe. Por fim o Santos, que terá o Água Santa e o Noroeste e praticamente depende apenas de si para se classificar.

Na próxima rodada, o Corinthians visitará a Portuguesa, no sábado, às 18h30 (de Brasília). Palmeiras e São Paulo se enfrentarão no domingo, no Allianz Parque, às 18h30. E o Santos receberá o Água Santa, no domingo, às 20h30.