Ancelotti responde se está 'cansado ou preocupado' com assédio a Vini Jr.

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti foi perguntado sobre os rumores que cercam Vinícius Júnior a respeito de uma possível saída do brasileiro com destino à Arábia Saudita.

"Estou cansado desse assunto? Sim. Isso me preocupa? Não. Vejo-o feliz e nós também estamos felizes com ele. Não há mais o que acrescentar além do que já disse há uma ou duas semanas. Esse é um assunto de fora daqui, não se fala sobre isso aqui dentro. Não o vejo falando disso, vejo o Vinícius com muita vontade de fazer as coisas bem, como fez na última partida (Manchester City)" disse Ancelotti.