Zagueiro do Botafogo perde dente em confusão após clássico contra o Flamengo

O clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca terminou com uma confusão entre os jogadores que se estendeu até os corredores dos vestiários. Quem levou a pior nesta quarta-feira, no Maracanã, foi o zagueiro Alexander Barboza, que perdeu um dente na briga.

Após o fim do jogo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, o defensor botafoguense se desentendeu com o atacante Bruno Henrique e o meia Gerson, tentando dar um soco no camisa 27 do Flamengo. Cleiton chegou para defender os companheiros e aplicou um soco certeiro em Barboza.

Do Flamengo, Gerson e Cleiton foram expulsos. No Fogão, Barboza levou o vermelho. O Rubro-Negro venceu o clássico com gol de Léo Ortiz.