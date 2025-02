Zagueiro do Atlético-MG, Lyanco revela ameaças da torcida do Cruzeiro

O polêmico clássico do final de semana entre Atlético-MG e Cruzeiro não terminou dentro das quatro linhas. Um dos personagens com maior destaque do duelo, Lyanco, zagueiro do Galo, disse ter recebido ameaças de torcedores do maior rival.

O defensor se envolveu em dois lances importantes do confronto. Primeiro, em uma jogada com Dudu, foi acusado de pisar no braço do adversário, em uma disputa que não gerou cartão vermelho. Depois, sofreu uma agressão de Gabigol e, neste caso, o artilheiro cruzeirense amargou a expulsão de campo.

"Essas provocações fazem parte do futebol. Mas tem coisa, fora do gramado, que não faz. Recebi muitas coisas depois da partida", explicou, sobre as ameaças, logo após o triunfo atleticano nesta quarta-feira contra o Itabirito.