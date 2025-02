Torcida do Santos esgota ingressos populares para duelo com Água Santa na Vila

O Alvinegro Praiano vem de uma derrota de 2 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.

Este será o segundo jogo de Neymar na Vila Belmiro. O meia-atacante estreou no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo. Depois, ele foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino e no Clássico Alvinegro.