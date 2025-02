Sem ir às redes pelo São Paulo há 21 jogos, Ferreira mira quebrar jejum contra o Velo Clube

O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Velo Clube, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Ferreira, atacante do Tricolor, busca, na partida no Mané Garrincha, encerrar um jejum incômodo de 21 partidas sem balançar as redes.

O camisa 11 do São Paulo participou de um gol pela última vez no dia 24 de julho de 2024, quando cravou um dos tentos no empate entre 2 a 2 contra o Botafogo, no Moumbis, pelo Brasileirão daquele ano. Desde então, Ferreira participou de 21 jogos com o Tricolor paulista e não foi às redes nem distribuiu assistências.

Como Luis Zubeldía deve escalar uma equipe mista contra o Velo Clube, pensando no clássico contra o Palmeiras neste final de semana, Ferreira deve ganhar mais uma chance entre os titulares. Nesta temporada, o atleta já iniciou sete partidas oficiais no 11 inicial do Tricolor, mas ainda não participou de gol.