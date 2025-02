São Paulo vence Unifacisa e quebra sequência de oito derrotas no NBB

NBB: Fim de jogo: São Paulo 68 x 66 Unifacisa #BasqueteTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/fnd2O9UUkJ

? SPFC Basquetebol (@SPFCBasquetebol) February 13, 2025

O jogo

No primeiro quarto, o jogo foi de maioria defensiva, com as equipes pontuando pouco e cuidando mais da proteção do aro. O São Paulo aproveitou melhor os rebotes ofensivos para pontuar. No lado do Unifacisa, as bolas de três pontos foram o caminho encontrado para igualar o placar. O período se encerrou em 9 a 9.

No segundo quarto, o São Paulo soube continuar com a defesa sólida e aproveitar melhor as oportunidades ofensivas. Paulo Lourenço foi o destaque do jogo no primeiro tempo, indo para o intervalo com 11 pontos e nove rebotes. A partida estava em 37 a 27 para o time paulista.