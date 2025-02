Rodada NBA: Jamal Murray marca 55 pontos, e Nuggets vence Trail Blazers

Os 46 pontos da dupla Stephen Curry e Jimmy Butler não foram suficientes para evitar a derrota do Warriors. O armador ainda pegou cinco rebotes e deu oito assistências, enquanto o ala pegou nove rebotes e deu sete assistências.

Fought for 48 minutes. MAVS WIN!!!@Chime // #MFFL pic.twitter.com/Y0xXEm9uyX

Assim, o Mavericks se mantém na 8ª posição da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 26 derrotas. Por outro lado, o Warriors segue na 10ª colocação do Oeste, com a última vaga para o Play-in, com 27 vitórias e 27 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira. O Dallas Mavericks recebe o Miami Heat, às 22h30, no American Airlines Center. Às 22 horas, o Golden State Warriors visita o Houston Rockets, no Toyota Center.