Rivaldo analisa retorno de Neymar ao Santos: "Fez a escolha certa"

O futebol brasileiro ganhou nas últimas semanas um grande reforço com o retorno de Neymar ao Santos. Para Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, a volta do craque representa um momento especial para o futebol brasileiro e aos santistas.

"Eu fiquei muito feliz por ele ter voltado para o Brasil e indo para um clube que ele sempre gostou e onde tudo começou para ele", avaliou Rivaldo, em entrevista exclusiva à Betfair.

"A gente sabe que ele vai ter um carinho especial e isso faz parte do que ele estava precisando, além de jogar mais, de ter mais minutos dentro de campo e de sentir e saber da importância dele dentro do futebol. Com certeza isso deve empolgar demais o Neymar", continuou.