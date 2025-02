Ramón e Emiliano elogiam desempenho contra o Santos e veem Corinthians "merecedor da vitória"

"Eles dominaram a posse, tiveram mais do que nós, mas não tiveram chances claras. Não chegaram de forma clara. Sabíamos a forma como íamos ganhar deles, e graças a Deus deu certo. Nós sofremos um pouco com a posse de bola deles, mas as chegadas claras foram mais nossas. Não podemos esquecer que no time adversário joga um dos melhores jogadores do mundo. Parece que estamos neutralizando, mas ele nunca está neutralizado. Fomos justos merecedores da vitória", acrescentou o auxiliar e filho de Ramón.

O treinador gostou, sobretudo, da atitude apresentada pelo Corinthians em campo. Ele disse que a equipe soube jogar o clássico e vê o confronto como uma preparação para a fase prévia da Libertadores.

"No meu ponto de vista, fizemos uma grande partida. O adversário tem qualidade, tem um grande treinador e um grande jogador, que é o Neymar. Nós queríamos mostrar nossa atitude e fizemos bem. O adversário também ataca porque tem qualidade. Temos que seguir crescendo, seguir trabalhando a intensidade, a recuperação. Soubemos jogar o clássico. Vamos precisar disso para jogar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para isso", afirmou.

"Não tivemos sufoco. Eles começaram a atacar mais, e a saída do Neymar nos deu tranquilidade. O gol deles saiu em uma bola cabeceada, acontece. Não tiveram nenhuma outra situação de gol", concluiu.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.