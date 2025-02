Próximo rival do Corinthians, Portuguesa vive sequência invicta e mira pontuação recorde no Paulista

A Lusa iniciou nesta quinta-feira a preparação para o jogo contra o Corinthians, no CT do Parque Ecológico do Tietê. O time rubro-verde conta com o retorno do volante Tauã, que cumpriu suspensão na última partida, diante do Água Santa. O embate ficou empatado por 0 a 0.

O duelo contra o Timão está agendado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 10ª rodada do Paulistão.

Enquanto a Portuguesa briga pela classificação, o time do Parque São Jorge já está garantido na próxima fase e detém a melhor campanha da competição. A equipe lidera o Grupo A, com 25 pontos.