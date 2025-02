Praia Clube bate Fluminense e garante liderança da Superliga feminina de vôlei por mais uma rodada

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 17ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o líder Praia Clube visitou o Fluminense no Clube Sociedade Hebraica, venceu por 3 sets a 1 (25/17, 25/8, 19/25 e 25/18) e garantiu a liderança por mais uma rodada.

Com a vitória, o Praia Clube chegou aos 41 pontos, na primeira colocação da competição, e garantiu a liderança por pelo menos mais uma rodada. Isso porque o Minas, vice-líder da competição, também venceu e permaneceu a apenas dois somados de distância. Por outro lado, com a derrota, o Fluminense permaneceu com 33 pontos, na quinta posição.

O Praia Clube volta às quadras no dia 22/02, às 21h (de Brasília), quando recebe o Vôlei Bauru. Na próxima quinta, também às 21h, o Fluminense visita o Minas. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada.