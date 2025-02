Porto busca empate contra a Roma pelos playoffs da Liga Europa

? FC Porto (@FCPorto) February 13, 2025

O novo confronto entre as duas equipes acontece na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico. Em caso de outro empate na partida de volta, a decisão irá para a prorrogação. O classificado enfrentará o Athleric Bilbao ou Lazio na próxima fase.

A equipe adversária do Palmeiras no Mundial de Clubes volta a campo neste domingo, contra o Farense, às 15h, no Estádio de São Luís, pela 22ª rodada do Campeonato Português. No mesmo dia, a Roma enfrenta o Parma, no Estádio Ennio Tardini, às 14h, em duelo válido pela 25ª rodada do Italiano.

O jogo

Aos 49 minutos do primeiro tempo, Saelemaekers cruzou rasteiro para a área. A bola bateu no zagueiro Perez e sobrou no pé de Celik, que fuzilou para o fundo das redes e abriu o marcador.

O Porto chegou ao gol de empate aos 23 da etapa complementar. O brasileiro Pepê saiu em disparada pelo lado esquerdo do ataque, entrou na área e perdeu a bola. A defesa tentou afastar, mas ela sobrou para Francisco Moura, que chutou de primeira para empatar a partida.