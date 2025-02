Palmeiras revela novos uniformes para a temporada de 2025; veja fotos

Conforme divulgado pelo clube, os uniformes refletem o tradicionalismo do Alviverde, mas com elementos modernos que trazem "contemporaneidade e elegância" para as camisas.

"Trabalhamos muito junto ao Palmeiras em todas as definições sobre os novos uniformes. A duradoura parceria que construímos com o clube nos permite, ano após ano, apresentarmos campanhas e camisas que realmente tenham ligação com o torcedor", ressaltou Luciana Soares, diretora de Marketing da Puma.

Os uniformes "home" e "away" dividem a mesma estampa, com imagens que remetem às taças conquistadas pelo Palmeiras. Entre os elementos de destaque estão as 12 estrelas que simbolizam os títulos brasileiros do clube, o Maior Campeão do Brasil. Apresenta ainda uma releitura com elementos da bandeira do Brasil e o "P" de Palmeiras envolto em louros.