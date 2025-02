Palmeiras bate Inter com golaço de Mauricio e diminui distância para zona de classificação do Paulista

Nesta quinta-feira, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de dois jogos ao bater a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela nona rodada da competição. Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez marcaram os gols do Verdão no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Com este resultado, a equipe alviverde diminui a distância para a zona de classificação ao mata-mata do Estadual. O Verdão segue na terceira posição, com 16 pontos, a dois da Ponte Preta e a três do São Bernardo, que ocupam, no momento, as vagas para as quartas. A Inter de Limeira permanece na lanterna do Grupo A, com seis pontos.

O Palmeiras agora passa a focar no clássico contra o São Paulo, marcado para acontecer neste domingo. O Choque-Rei, válido pela décima rodada do Paulistão, acontece no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). A Inter de Limeira, por sua vez, volta a campo no mesmo dia para enfrentar o Velo Clube, às 16 horas, no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.