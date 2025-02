Palmeiras abre venda geral dos ingressos para o Choque-Rei; confira a parcial

O Palmeiras precisa vencer para seguir em busca da classificação ao mata-mata do Paulista. A equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo D, com 13 pontos, cinco a menos que a Ponte-Preta, vice-líder.

Antes de enfrentar o São Paulo, o Verdão tem pela frente o duelo contra a Inter de Limeira, pela nona rodada do Estadual. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Major José Levy Sobrinho, em Limeira.