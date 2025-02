Neymar troca camisa e chuteiras com Memphis após jogo entre Corinthians e Santos: "Amizade bonita"

O holandês chegou a encontrar Neymar no vestiário após a partida e conversou com o craque. Questionado sobre a amizade com Depay, o meia-atacante do Santos disse que admira o companheiro e garantiu que estará 100% no próximo encontro. O astro ainda está longe do ritmo de jogo ideal e vem ganhando minutos aos poucos.

"Memphis é um amigo que o futebol me deu. Ele me perguntou como era jogar no Brasil, falou sobre vir para o Corinthians. Temos uma amizade bonita, admiro como pessoa, não só como jogador. Ele levou a melhor hoje, mas na próxima eu vou estar 100%", afirmou o camisa 10 do Peixe.

O duelo entre Memphis e Neymar foi a grande atração da noite. O corintiano levou a melhor e deu uma assistência para o segundo gol de Yuri Alberto. O jogador do Alvinegro Praiano, por sua vez, passou em branco de deixou o campo no segundo tempo, sob muitas vaias.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Peixe, por sua vez, ainda não conseguiu engrenar e está fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.