Neymar lamenta falhas do Santos em derrota e pede mais "dois ou três" jogos para estar 100%

"Fisicamente estava bem melhor. Me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou recuperar a minha forma física 100%, mas daqui dois ou três jogos acho que já vou estar bem. O treinador está pensando em mim em todos os jogos. E eu estou de acordo. Temos mais três finais e eu com certeza vou estar melhor", contou.

Por fim, Neymar voltou a mostrar insatisfação com a bola do Campeonato Paulista, produzida pela Penalty.

"Em relação a bola, ela é bem ruim, com todo respeito a marca. Não sou apenas eu. Ela pinga demais. Pelo gramado que tem o Corinthians e a Vila, ela atrapalha um pouco. Acho que tem que dar uma certa melhorada", relatou.

Com a derrota em Itaquera, o Santos segue fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito", ampliou.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).