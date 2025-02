Memphis se diz honrado por vestir a camisa 10 do Corinthians e mira títulos: "Somos capazes"

"Feliz com a vitória. Criamos algumas chances, no começo tivemos dificuldade de encontrar o ritmo do jogo. Gostei da atmosfera do estádio, foi fantástico. Me sinto em casa aqui. Temos que melhorar, principalmente quando temos a bola. Podemos ter a bola, nos entender melhor, mas isso leva tempo. Acho que o time está evoluindo em um bom ritmo", afirmou o astro em entrevista à CazéTV.

"Jogar com a camisa 10 é uma honra. É algo que eu sonhava. Vai ser uma temporada importante para o Corinthians, mas com esses torcedores e nosso elenco, vamos continuar treinando e analisando o que podemos melhorar. Somos capazes de ganhar títulos", concluiu.

No clássico desta quarta-feira, Memphis Depay reencontrou seu amigo Neymar. Os camisas 10 travaram um duelo à parte e foram a grande atração da noite.

O holandês levou a melhor. Ele foi participativo e deu uma bonita assistência para o segundo gol de Yuri Alberto. Já o meia-atacante do Santos passou em branco e deixou o gramado no segundo tempo, sob muitas vaias.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.