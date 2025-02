Mauricio minimiza pressão no Palmeiras e destaca desempenho coletivo após vitória: "Fizemos nossa parte"

Com a vitória, o Palmeiras diminuiu a distância para a Ponte Preta, que é a segunda colocada no Grupo D. Agora, o Verdão tem 16 pontos e está a dois da zona de classificação. A equipe volta a campo neste domingo para enfrentar o São Paulo, pela décima rodada. Mauricio citou a pressão antes do clássico e projetou a partida.

"A gente sempre joga com pressão, estando bem ou não na tabela. Sabemos da camisa que vestimos, das responsabilidades que temos a cada jogo, a cada treino. Sabemos da pressão, mas somos capacitados para isso. Vamos para um grande jogo, de grande dificuldade. Temos que ganhar o jogo, além de jogar bem, que é o mais importante. Descansar agora e daqui a pouco já focar no São Paulo", completou.

Com mais esse gol, Mauricio chegou a cinco bolas na rede na temporada e é oa rtilheiro da equipe no momento. Tentando ampliar os números, ele segue à disposição para o Choque-Rei, que acontece no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).