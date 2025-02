Leonardo Jardim promete mudanças no Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim inicia o trabalho no comando do Cruzeiro ciente de que o momento é marcado por uma instabilidade. Por isso, ele já quer promover modificações para a equipe recuperar seu rumo na fase decisiva do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro encerrou a primeira fase do Estadual com um jejum de três rodadas sem vitória. Empatou com o América-MG e sofreu derrotas para Atlético-MG e, na noite desta quarta-feira, diante do Democrata. Agora, irá reencontrar o Coelho na semifinal.

"Precisamos retificar algumas situações da equipe, buscar níveis melhores. Queremos ser mais competitivos", avisou Leonardo Jardim.