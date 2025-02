João Martins analisa fase do Palmeiras e explica ausência de Estêvão como titular: "Passou mal"

O Palmeiras venceu a Inter de Limeira na noite desta quinta-feira, por 3 a 0, com gols de Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez. Joia do Palmeiras, Estêvão começou a partida no banco de reservas. João Martins, que comandou a equipe na ausência de Abel, revelou que a Cria da Academia passou mal na noite anterior e por isso não foi titular.

"O Estêvão passou mal à noite, chegou febril ao CT. Durante o dia tentamos fazer com que ele se sentisse o melhor possível, mas só conseguimos energia para 30 minutos. Foi uma questão porque ele estava febril e não quisemos arriscar nada porque ele não estaria 100%. Conseguimos tê-lo no máximo que conseguia, que era 30 minutos", revelou.

Estêvão atuou por cerca de 30 minutos. Ele foi acionado no banco aos 28 e entrou no lugar de Veiga. O camisa 41 ainda participou de boa jogada, levando perigo à meta da Inter de Limeira.