João Fonseca vence Federico Coria de virada e avança às quartas do Aberto da Argentina

Just call him Wow Fonseca ?

The 18-year-old outguns Coria 2-6 6-4 6-2 to earn a third ATP quarter-final spot@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/suGpJA2xcv

João Fonseca encontrou dificuldades no começo do jogo e não conseguiu superar Coria no primeiro set. O argentino foi superior ao brasileiro e fechou a primeira parte do duelo em 6/2.