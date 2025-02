Guirassy supera brasileiros e é eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões

Vinícius Júnior deu assistência para Jude Bellingham marcar o terceiro gol do Real Madrid na vitória sobre o Manchester City, por 3 a 2. Enquanto Igor Paixão marcou o único tento do Feyenoord no triunfo sobre o Milan, por 1 a 0.

O atacante do Borussia Dortmund ainda é o artilheiro da Liga dos Campeões, com dez gols marcados, e o líder em participações diretas, com 13. Na temporada toda, Guirassy balançou as redes 19 vezes e deu quatro assistências, em 28 jogos.

Com a vitória sobre o Sporting, o clube alemão pode até perder por dois gols de diferença na partida de volta para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park.

Antes disso, o Borussia Dortmund volta a campo neste sábado, às 11h30, quando visita o Bochum, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, no Vonovia Ruhrstadion. A equipe do técnico Niko Kovac ocupa apenas a 11ª posição, com 29 pontos.