Guilherme cita ponto positivo para tirar da derrota, mas liga alerta no Santos para três finais

O Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, fora de casa. Autor do único gol dos visitantes, Guilherme viu com bons olhos a atuação do Peixe, mas lamentou os vacilos defensivos.

"Era um jogo que poderia mudar todo nosso parâmetro no campeonato. Fizemos um grande jogo. Fizemos um grande primeiro tempo. O Corinthians teve uma bola que escapou e acabaram fazendo o gol. Isso dificultou as coisas. Depois tomamos o segundo. Foram erros de posicionamentos. Isso acarretou no jogo. Fica difícil correr atrás", disse.

"Não vencer o clássico com certeza nos traz uma tristeza e preocupação. Mas temos que ser agarrar em algo bom. E foi o nosso desempenho. Antes do gol deles, estávamos melhores. É se apagar no desempenho e marcar um pouco melhor para parar de tomar esses gols", ampliou.