Guarani empata com Novorizontino e perde chance de ampliar vantagem na liderança do Grupo B do Paulista

Nesta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Guarani recebeu o Novorizontino no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e empatou sem gols.

Com o resultado, o Bugre, líder do Grupo C, desperdiçou a chance de aumentar sua vantagem para a Portuguesa, que empatou com o Água Santa na rodada. Assim, a diferença entre os dois ainda é de um ponto. Do outro lado, o Novorizontino seguiu atrás do São Paulo no Grupo C, agora com 12 somados.

O Guarani retorna aos gramados no próximo domingo, quando encara o São Bernardo, pela décima rodada do Estadual. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Pela mesma rodada do Paulistão, o Novorizontino recebe o Mirassol no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Desta vez o jogo acontece segunda-feira, às 20h.